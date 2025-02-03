Эксперт ответил, что изменится после отмены выплат ритейлерам за яйца и масло

Правительство России приняло решение освободить производителей сливочного масла и куриных яиц от обязательных выплат ритейлерам, что может серьезно повлиять на ценообразование на эти товары. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин объяснил, зачем введена эта мера, сообщает АБН24 .

«Такой шаг направлен на обеспечение доступности базовых продуктов для населения, так как яйца и сливочное масло являются важными составляющими рациона многих семей», — заявил Люлин.

В последние годы их цены значительно колебались, вызывая беспокойство среди граждан и властей. Отмена выплат позволит производителям снизить издержки, потенциально способствуя стабилизации и снижению цен на яйца и масло.

Однако последствия будут различаться в зависимости от региона и конкретных торговых сетей, которые могут оказаться под давлением из-за сокращения доходов от бонусов. Это, в свою очередь, может привести к изменению ценовой стратегии или необходимой оптимизации операционных процессов.

Тем не менее торговые центры, предоставляющие площадки для ритейлеров, не испытывают прямого влияния этой меры. Но изменения в стратегии торговых сетей могут отразиться на их арендной политике, в результате чего могут потребоваться пересмотры условий аренды и обсуждения с управляющими компаниями.