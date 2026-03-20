Эксперт оценил снижение ставки Банка России до 15%
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Коммерческий директор «Брусники» в Петербурге и Ленобласти Максим Зорин назвал снижение ключевой ставки до 15% ожидаемой мерой, но отметил, что этого пока недостаточно для активного роста спроса, сообщает газета «Петербургский дневник».
Банк России снизил ключевую ставку до 15% годовых. Эксперт считает это решение понятным и логичным шагом регулятора.
«Смягчение денежно-кредитной политики остается поддерживающим фактором для всех участников рынка, но его динамика пока не позволяет выйти из затянувшегося периода сдержанного спроса», — сказал Зорин.
По его словам, в течение 2025 года политика заметно смягчилась, а в начале 2026-го процесс продолжается поэтапно и аккуратно.
«При сохранении текущей динамики мы ожидаем плавного оживления рынка и повышения доступности ипотечных программ для покупателей. Более существенное снижение стало бы ощутимой поддержкой для девелоперов, что позволило бы запускать и покупать новые проекты при использовании более доступного финансирования», — добавил он.
