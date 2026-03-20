Эксперт оценил снижение ставки Банка России до 15%

Коммерческий директор «Брусники» в Петербурге и Ленобласти Максим Зорин назвал снижение ключевой ставки до 15% ожидаемой мерой, но отметил, что этого пока недостаточно для активного роста спроса, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Банк России снизил ключевую ставку до 15% годовых. Эксперт считает это решение понятным и логичным шагом регулятора.

«Смягчение денежно-кредитной политики остается поддерживающим фактором для всех участников рынка, но его динамика пока не позволяет выйти из затянувшегося периода сдержанного спроса», — сказал Зорин.

По его словам, в течение 2025 года политика заметно смягчилась, а в начале 2026-го процесс продолжается поэтапно и аккуратно.

«При сохранении текущей динамики мы ожидаем плавного оживления рынка и повышения доступности ипотечных программ для покупателей. Более существенное снижение стало бы ощутимой поддержкой для девелоперов, что позволило бы запускать и покупать новые проекты при использовании более доступного финансирования», — добавил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.