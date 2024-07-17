Эксперт Ордов: инфляция начнет снижаться, когда экономика привыкнет к новым реалиям

Инфляция в России начнет снижаться, когда экономика полностью адаптируется к вынужденной перестройке и новым геополитическим реалиям, но, когда это произойдет, сказать трудно, поскольку новым санкциям нет конца, а они — дестабилизирующий фактор, сообщил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

«Центробанк обещал смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) сначала в первом квартале 2024 года, затем летом-осенью, но этого не произошло. Совершенно очевидно, что до конца этого года и в первом квартале следующего снижения ключевой ставки не произойдет, скорее она будет повышена», — отметил экономист.

Он подчеркнул, что борьба с инфляцией хотя и требует дальнейшего ужесточения ДКП, но оно может стать причиной наступления экономического кризиса или коллапса.

По мнению Ордова, продолжающийся рост инфляции — это результат не перегрева экономики, а ее вынужденной перестройки.

«Ужесточение ДКП вряд ли будет являться действенным инструментом в борьбе с инфляцией. Нужно делать ставку на расширение доступности кредитования и инвестиционных ресурсов для стимулирования экономической активности. Это поможет обеспечить платежеспособный спрос и снизить инфляцию», — считает эксперт.

Центробанк же уверен в необходимости продолжать жесткую денежно-кредитную политику в борьбе с инфляцией.