Эксперт объяснила, стоит ли увольняться перед Новым годом

Баланс между стабильностью и готовностью к изменениям — одна из ключевых проблем современного рынка труда. Люди часто хотят что-то изменить, но не решаются выйти из зоны комфорта. Без риска невозможно получить новый опыт, что ограничивает профессиональное развитие. А стратегически взвешенный риск может способствовать продвижению и повышению квалификации, сообщила РИАМО менеджер профессионального подбора направления «Производство и Логистика» в компании «Адвирос» Гельнур Хакимова.

Вопрос поиска работы и выбора между стабильностью и изменениями остается актуальным для многих специалистов. На сегодняшний день официальная статистика демонстрирует минимальный уровень безработицы в России. Вместе с тем эксперты отмечают наличие скрытой безработицы: некоторые категории сотрудников переходят на удаленный формат работы, сокращается количество рабочих дней, снижается доход. Параллельно наблюдается тенденция, когда сотрудники сохраняют свои позиции и не планируют смену работы в ближайшее время.

Рынок труда в 2025 году характеризуется снижением количества вакансий и ростом конкуренции — сейчас ситуация больше ориентирована на работодателя, чем на кандидата. Продолжается высокий спрос на IT-специалистов, инженеров и работников производственного сектора. Распространяются гибкие форматы работы, а требования к опыту и квалификации кандидатов остаются высокими. Рост заработной платы замедляется, при этом работодатели уделяют больше внимания удержанию ключевых сотрудников.

«В первую очередь, если вы рассматриваете смену работы, целесообразно обсудить ситуацию с текущим работодателем. Честный диалог может помочь найти возможности для развития внутри компании, пройти переобучение или стажировку в других отделах. Если же корпоративная культура, условия или уровень оплаты не соответствуют вашим ожиданиям, стоит рассмотреть вариант смены места работы. При этом важно учитывать свои профессиональные цели, личные обстоятельства и предыдущий опыт. Часто сотрудники остаются на старом месте именно из-за неясности собственных карьерных планов и неопределенности в отношении будущего развития», — сказала Хакимова.

Приняв решение о смене работы, рекомендуется заранее иметь финансовый резерв и четкий план перехода. Если есть готовность к новому опыту и развитию, стоит преодолеть сомнения и сделать шаг вперед. Такие перемены могут стать важным фактором профессионального роста и улучшения условий работы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.