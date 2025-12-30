Эксперт объяснила, какие отрасли вырастут в 2026 году, а какой бизнес обречен

Российскую экономику ждет переформатирование: традиционные отрасли с медленным ростом будут вытесняться новыми драйверами, такими как логистика и фармацевтика. В 2026 году шанс на развитие есть только у бизнеса с рентабельностью не ниже 25% и собственной «подушкой безопасности», заявила РИАМО юрист по банкротству физических лиц компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар.

В 2026 году экономика России продолжит меняться, и рост будет сосредоточен в отраслях, которые всего несколько лет назад не были драйверами, считает эксперт. По ее мнению, замедление темпов роста свидетельствует о потере экономикой оборотов, несмотря на оптимистичные прогнозы Центробанка.

«Очевидно, что движение вперед все еще обусловлено ВПК, логично, что и отрасли тесно с ним связанные будут показывать и в будущем году хоть и не явную, но положительную динамику», — отметила эксперт.

Однако, как подчеркнула Боднар, структура экономики уже необратимо изменилась. Новыми локомотивами станут сектора, принципиально новые для страны.

«Отрасли, которые сейчас показывают медленный или нулевой уровень роста, вытесняются принципиально новыми для нашей экономики отраслями, такими как логистика, фармацевтика и онлайн-торговля. Именно в этих секторах наблюдается самый значительный рост», — заявила юрист.

В таких условиях выживет и будет развиваться только бизнес, который успел адаптироваться в предыдущие годы. Ключевыми факторами успеха эксперт назвала грамотное планирование, реалистичную оценку рисков и высокую рентабельность.

«Бизнес должен показывать не меньше 25% рентабельности», — считает Боднар.

При этом самым безопасным способом развития в текущей реальности она видит использование собственных средств. Те компании, которые не смогли сформировать финансовую «подушку безопасности» в период адаптации, по словам эксперта, практически обречены на уход с рынка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.