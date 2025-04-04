Эксперт объяснил, почему выросло число отказов по кредитам в точках продаж

Инвестор Диашов: число отказов по кредитам в точках продаж говорит о сложностях

Доля в 84% отказов по заявкам на POS-кредиты (в точках продаж) в феврале говорит о некоторых сложностях в сфере потребительского кредитования и указывает на существенное изменение кредитного поведения как банков, так и заемщиков, сообщил РИАМО председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России», гендиректор инвесткомпании «Диалот» Егор Диашов.

Ранее «Ведомости» писали, что российские банки стали чаще отказывать клиентам в POS-кредитах — доля отказов в феврале текущего года составила 84%, она выросла по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 5,5 п. п.

Как считает эксперт, такие показатели стали следствием ужесточения требований со стороны банков к заемщикам. В условиях экономической неопределенности и потенциального роста невозвратов кредитов банки стремятся минимизировать риски, тщательно проверяя платежеспособность потенциальных клиентов.

«Это включает в себя более строгий анализ кредитной истории, уровня дохода, наличия других кредитов и обязательств. Даже незначительные отклонения от установленных критериев могут привести к отказу в предоставлении кредита», — пояснил Диашов.

По его словам, высокая инфляция и снижение реальных доходов населения также повлияли на увеличение числа отказов. Потенциальные заемщики, опасаясь ухудшения финансового положения, более осторожно относятся к взятию новых кредитов, а банки, в свою очередь, более скептически оценивают их платежеспособность. Даже когда заемщик формально соответствует критериям, банк, оценивая общую экономическую ситуацию, предпочитает не рисковать.

Просроченные кредиты

Еще одной причиной снижения показателя специалист назвал меры регулятора по сдерживанию высокорисковых выдач, чтобы избежать роста числа просроченных кредитов. Согласно информации «Банков.ру», уровень просроченной задолженности по кредитам наличными составил 1,8%, что стало рекордным показателем за последние несколько лет. Этот показатель стабильно рос на протяжении всего 2024 года, в то время как на протяжении минимум трех предыдущих лет он находился на уровне около 1,1%.

«Охлаждение кредитования является следствием стабильно высокой ключевой ставки. Сейчас реальная ставка по потребительским кредитам составляет (полная стоимость кредита) 40% у ведущих крупных банков, особенно по необеспеченным кредитам, и это не предел. Так банки страхуют себя от рисков невыплат по кредитам из-за низкого дохода заемщика, нестабильной занятости или наличия иных долговых обязательств», — сказал Диашов.

Что дальше?

Что касается дальнейшего развития ситуации, то эксперт предположил, что для банков текущая ситуация означает падение кредитного портфеля и доходов по процентам, что в негативном сценарии сильно скажется на результате всего финансового сектора за 2025 год. При этом ожидается борьба за «качественных» заемщиков — банки будут вынуждены ужесточать требования к заемщикам, увеличивая порог кредитного скоринга и тщательнее проверяя платежеспособность.

По мнению специалиста, можно ждать увеличения популярности сервисов рассрочек BNPL (оплата онлайн-покупки равными частями) от маркетплейсов. Кроме того, предложение кредитных карт как более гибкого и менее рискованного инструмента для банков вероятно возрастет. Они будут активно продвигать программы лояльности и различные бонусные предложения, чтобы стимулировать использование карт и повышения кредитного оборота.

Как добавил Диашов, прогнозируется и повышение интереса к микрофинансовым организациям, где требования к заемщикам как правило ниже, а процентные ставки значительно выше.