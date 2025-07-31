Эксперт объяснил, почему кассы «падают» при отключении интернета

«Я работаю в том числе в торговле и часто слышу вопрос: почему кассы „падают“, когда пропадает мобильный интернет? Все просто: большинство современных касс — это онлайн-кассы. Они обязаны передавать данные о каждом чеке в налоговую (ФНС) через ОФД — оператора фискальных данных. Связь с ОФД чаще всего осуществляется через мобильный интернет», — сказал Кокунцыков.

По его словам, если интернет отключается, касса теряет возможность отправлять данные.

«Некоторые модели работают в офлайн-режиме и накапливают чеки, но срок хранения ограничен — как правило, не более 30 дней или 200 документов. После этого — блокировка. Вывод: стабильный интернет критически важен для работы онлайн-кассы. Лучшее решение — дублирование канала связи: подключить Wi-Fi, резервного оператора или проводной интернет», — заключил эксперт.