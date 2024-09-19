Эксперт объяснил ослабление рубля до минимума с октября 2023 года

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что снижение официального курса российской валюты до минимальных с середины октября прошлого года отметок происходит на фоне давления, которое фактор внешней торговли продолжает оказывать на рубль, сообщает РБК .

Специалист подчеркнул, что уменьшение притока иностранной валюты в Россию может происходить на фоне вероятного сокращения экспорта в стоимостном выражении из-за снижения нефтяных цен, а также в количественном — под воздействием санкций и геополитики.

Как рассказала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, слабость российской нацвалюты в последние торговые сессии с фундаментальной точки зрения связана с более низкими ценами на нефть.

Ранее Центробанк установил официальный курс рубля на 20 сентября. Так, курс доллара составил 92,6962 рубля, европейской валюты — 103,249 рубля, а юаня — 13,1028 рублей. При этом курс доллара превысил отметку в 92 рубля впервые с середины августа.