Эксперт объяснил, как изменение климата отразится на стоимости жизни россиян

Глобальное потепление сделает жизнь россиян дороже, заявил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян в беседе с aif.ru .

Процесс изменения климата, по его словам, приведет к тому, что расходы граждан на еду и электричество, отопление и охлаждение домов будут расти на 30-40% в год. Эксперт объяснил проблему сокращением продолжительности холодных периодов года и увеличением длительности жарких.

«При этом возрастает риск опасных природных явлений, таких как ураганы, засухи, ливневые дожди летом и обильные снегопады, ледяные дожди зимой. В этой связи очевидно, что основные затраты домашних хозяйств будут связаны с растущими объемами энергоносителей для отопления зимой и на охлаждение жилища летом», — пояснил Хачатурян.

Продукты питания вырастут в цене из-за сложностей в аграрной сфере. Также еда подорожает на фоне издержек на сокращение выбросов углерода из-за значительного вклада животноводства в эмиссию оксидов и разрушение озонового слоя.