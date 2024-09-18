Эксперт не рекомендует закрывать текущие вклады после повышения ставки ЦБ

Банк России повысил ключевую ставку 13 сентября до 19% годовых , однако не следует досрочно расторгать вклады, чтобы положить деньги по более выгодным условиям. Это не стоит потери процентов по действующим депозитам, сообщила РИАМО менеджер продукта «Вклады» на «Сравни» Мария Татаринцева.

«Текущий процент повышения ключевой ставки не окупит досрочное расторжение вклада и потерю процентов», — отметила она.

Новые вклады стоит выбирать с учетом того, что банки делают ставки повыше именно для новых клиентов, подчеркнула эксперт.

Кроме того, нужно принимать во внимание, что финансовые организации чаще всего добавляют дополнительные требования по активности в других продуктах банка, например, нужно совершать определенные траты по карте, быть зарплатным клиентом и прочее, предупреждает Татаринцева.