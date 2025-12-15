Эксперт назвала причины дефицита кадров на российском рынке труда

Храмова рассказала, что дефицит кадров наблюдается в различных отраслях экономики, особенно в промышленном секторе. По ее словам, нехватка специалистов затрагивает не только рабочие профессии, но и интеллектуальные сферы, где ощущается кризис компетентности и продолжается отток квалифицированных кадров за рубеж.

«Снять эту проблему, точнее, уменьшить ее интенсивность, помогут благоприятные возможности обучения специалистов с цифровыми навыками и современными компетенциями. Государственная поддержка науки и инноваций поможет создавать дополнительные рабочие места», — пояснила Храмова.

Эксперт отметила, что на рынке труда сохраняется дисбаланс между спросом и предложением, а также расхождения в уровне образования. Многие выбирают популярные и высокооплачиваемые профессии, в то время как реальный спрос существует на специалистов, обеспечивающих потребности производства.

«Необходимо развивать системы профессионального образования и повышения квалификации в соответствии с реальным и потенциальным спросом на рынке труда и создавать конкурентоспособные условия для удержания специалистов», — добавила Храмова.

Еще одной проблемой Храмова назвала теневую занятость, которая создает недобросовестную конкуренцию для легального бизнеса. По ее словам, борьба с нелегальной занятостью позволит вывести зарплаты из «тени», увеличить налоговые поступления и повысить прозрачность доходов. Однако эксперт предупредила, что эти меры могут привести к снижению доходов населения и объема потребления, так как издержки бизнеса будут переложены на потребителей.

