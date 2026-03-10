Эксперт назвал условие, при котором ЦБ может не снизить ставку до 15%

По итогам заседания Совета директоров ЦБ 20 марта ключевая ставка может снизиться на 50 базисных пунктов, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«В качестве базового сценария мы ожидаем снижение ставки на очередные 50 б. п. до 15,00%», — отметил он.

Однако, по мнению эксперта, существует ряд факторов, способных повлиять на решение регулятора. Главным источником неопределенности выступает геополитическая ситуация, в частности эскалация конфликта на Ближнем Востоке, последствия которой для роста инфляции в РФ пока сложно прогнозировать.

Кроме того, Тимошенко обращает внимание на технический, но важный нюанс: национальная валюта в текущий момент осталась без поддержки со стороны валютных операций в рамках бюджетного правила.

«Этот факт, пусть и технический, но ведущий к ослаблению рубля, и, как следствие, роста инфляции, также может выступить в качестве аргумента не в пользу снижения ставки в марте», — отмечает аналитик.

Эксперт также прокомментировал ситуацию на рынке кредитования и сбережений. Ставки по депозитам и кредитам уже скорректировались в сторону снижения. В случае дальнейшего уменьшения ключевой ставки они могут последовать за ней, хотя и с поправкой на конкурентную среду.

Сам по себе шаг в 50 б. п., по мнению Тимошенко, существенного влияния на курс рубля не окажет. Ключевым для рынка станет не столько само решение, сколько дальнейший сигнал ЦБ по траектории денежно-кредитной политики (ДКП). Несмотря на возможное смягчение, ставка номинально остается высокой, что сохраняет привлекательность рублевых активов.

«На рынке есть возможность зафиксировать высокую ставку», — резюмирует эксперт, советуя обратить внимание на депозиты.