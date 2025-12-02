Эксперт назвал тренд, который добавил оптимизма рублю в декабре

В фокусе рынка — данные по заметному сокращению валютной выручки в ноябре при одновременном снижении и покупок валюты крупнейшими экспортерами, что привело к росту чистых продаж иностранной валюты. Подобный тренд в итоге добавил оптимизма рублю, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

При этом во многом определять курс национальной валюты в паре с юанем на Московской бирже продолжает геополитика, актуальные инфляционные показатели, а также ситуация с экспортно-импортным балансом, добавил он.

Тем временем китайский юань находится под глобальным давлением от экономической напряженности, отмечает Тимошенко. Однако поддержать его курс на российском рынке традиционно может ежегодный рост спроса на иностранную валюту у физлиц, в том числе и на китайские юани в преддверии сезона новогодних путешествий за границу. А популярность Китая как туристической страны у россиян неуклонно растет, говорит эксперт.

Торговый диапазон юаня в начале декабря составит 11-11,25 рубля, спрогнозировал финансист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.