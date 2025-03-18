Эксперт назвал российские вина равными по качеству любым зарубежным

Руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич заявил, что с присоединения Крыма к России в регионе стали вкладывать больше денег в развитие виноделия, стали появляться новые предприятия, российские вина сравнялись по качеству с иностранными марками, сообщает Life.ru .

«Когда присоединился Крым, у нас был так называемый закон о вине. Он очень долго готовился в недрах законодательных властей. Но, когда присоединили Крым, этот закон был тоже в скорости принят. По крайней мере инициатива принятия этого закона произошла здесь, при соединении Крыма», — сказал эксперт.

По его словам, находившиеся в Крыму предприятия с 2014 года получили или новых собственников или дополнительные инвестиции для развития от государства.

Сорта винограда делятся на столовые и на использующиеся в производстве. Последние также бывают трех видов: автохтонные, международные и сорта советской селекции.