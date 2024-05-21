Эксперт назвал причину снятия запрета продажи топлива на внешние рынки

Правительство России приняло решение приостановить временный запрет на экспорт бензина из-за перенасыщения рынка топливом. Снятие ограничений выглядит логичным. Оно направлено на приток валютной выручки, рассказал РИАМО доцент кафедры логистики МАДИ, эксперт по транспорту московского областного отделения «Опоры России», кандидат экономических наук Вячеслав Белобжецкий.

Он отметил, что решение о запрете продажи топлива на внешние рынки было принято для стабилизации цен. Сейчас НПЗ, которые снижали поставки на рынок, снова их возобновили.

«Вполне логичным выглядит снятие ограничений для обеспечения притока валютной выручки и поддержки отечественных производителей и переработчиков, как представителей стратегической отрасли РФ», — отметил Белобжецкий.

Для российских производителей важно присутствие на внешних рынках. При этом в период действия ограничений потребители за границей замещали потребности из других источников.

По мнению специалиста, длительное применение такой меры может негативно сказаться на бизнесе.

«Для потребителей, если не возникнет нового дефицита вследствие каких-либо факторов, ситуация поменяться не должна. Цены будут, конечно, расти вследствие присутствующей в экономике инфляции», — высказался экономист.

Он напомнил общее правило рыночной экономики — сдерживание цен в одной отрасли неизбежно будет иметь негативный эффект в другой. Поэтому регулирование должно иметь серьезные основания и производиться очень аккуратно и контролируемо.