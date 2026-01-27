Эксперт назвал, почему ни один россиянин не выйдет на пенсию по старости в 2027 г

Эксперт Миролюбов: россияне не смогут выйти на пенсию по старости в 2027 году

Жители РФ не смогут выйти на пенсию по старости в 2027 году. Это следует из пенсионной реформы, которая проводится в России с 2019 по 2028 год, рассказал экономический аналитик Денис Миролюбов. Об этом пишет « Абзац ».

«Возрастная граница перескакивает, и в те годы, где она проходит между датами рождения, нет людей, которые одновременно и достигли нужного возраста, и имеют необходимый стаж. В итоге получается, что именно 2027 год будет пустым», — отметил аналитик.

На пенсию смогут рассчитывать те, кто имеет на это досрочное право. Речь идет о большом стаже, наличии инвалидности или иных льготных оснований. Правила не зависят от увеличения пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года удвоилась фиксированная выплата для пенсионеров, кому исполнилось 80 лет. Она составляет 19 169 рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.