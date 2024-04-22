Эксперт назвал обязательное условие стабильности российской валюты с мая

Пик налоговых выплат приближается, что традиционно способно поддержать текущий курс рубля в ближайшие дни. Однако дальнейшая траектория национальной валюты будет определяться тем, будет ли с мая продлено действие указа об обязательной продаже валютной выручки, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Если указ будет отменен, доллар может снова начать укрепляться на Московской бирже, подчеркнул он.

Одновременно сейчас присутствуют факторы поддержки курса рубля, например, оптимистичные данные по результатам внешней торговли.

Между тем в фокусе рынка — статистика снижения недельной инфляции в России за неделю до 0,12%, тогда как неделей ранее показатель был 0,16%, а также замедление роста цен на продовольственные товары за неделю до 0,1%.

«На Московской бирже в первом квартале 2024 года на фоне смены курса в торговых отношениях доля доллара впервые не достигла и трети от всех валютных торгов. При этом поддержку доллару может оказать достаточно сильная свежая экономическая статистика из США, а также общая „ястребиная“ риторика ФРС. Однако не добавляет ему оптимизма на мировом рынке снижение доходности казначейских облигаций США», — отмечает Тимошенко.

Характеризуя ситуацию с евро, нужно отметить, что поддержку курсу европейской валюты оказала риторика ЕЦБ, сомневающегося в целесообразности снижения ставок в июне текущего года из-за ближневосточной напряженности, сказал он.

Доллар на этой неделе составит 92-94 рубля, евро — 99-101 рубль.