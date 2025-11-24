Экономический развитие России замедлилось. В ЦБ считают, что российская экономика вышла за пределы оптимальной траектории роста. При этом основные документы стратегического развития РФ предусматривают темпы роста не менее среднемировых, то есть 3,5%, заявил РИАМО профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

Итоговый показатель ВВП за 2025 год ожидается чуть более 1%. Понятно, что Росстат ни за что не покажет менее 1%, поскольку это будет признание стагнации, говорит эксперт.

«Однако всем понятно, что экономический рост в России приостановлен. Промышленность начала тормозить еще в четвертом квартале 2024 года в результате доблестной борьбы ЦБ РФ с «перегревом», — констатирует Толкачев.

По данным ЦМАКП, промышленное производство сокращалось в первом и третьем кварталах 2025 года, выросло на 0,3% во втором квартале. Статистика по отдельным отраслям свидетельствует о существенном спаде как объемов производства, так и инвестиций.

«Сконструированный ЦБ РФ мем об «оптимальной траектории роста» и якобы выходе экономики России за его пределы в 2023-24 гг., когда прирост ВВП составлял 4,1 и 4,3 % соответственно, нужно вписать в шорт-лист достижений на звание лучшего центробанка мира. На деле же, основные документы стратегического развития РФ предусматривают темпы роста не менее среднемировых, в последние годы не менее 3,5%», — высказывает сове мнение экономист.

По его словам, нормальный рост экономики РФ составляет 3-5%, а потенциал среднегодового роста в среднесрочном периоде может составить 7%.