Эксперт назвал чему равен «справедливый» курс доллара к рублю

Учитывая уровень инфляции в России и Китае, справедливый курс юаня к рублю находится примерно на уровне 14,3 рублей, сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Ключевой парой на внутреннем биржевом валютном рынке сейчас является CNY/RUB, отметил эксперт он. И здесь возникает интересный момент: если в китайской валюте инфляция околонулевая, то в России за последние 2,5 года она составила около 25%. Даже при достаточно грубых расчётах справедливый курс юаня к рублю находится примерно на уровне 14,3 рублей.

Рассчитывая через кросс-курс доллар/юань, «справедливый» курс доллара к рублю можно получить где-то на уровне 101,5-102 рубля, сказал эксперт.

«Так что я жду девальвации рубля к американской валюте до этих уровней в среднесрочной перспективе. Цель же Банка России в текущей ситуации — сделать этот процесс более плавным», — зхаключил Мейнхард.