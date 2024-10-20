Эксперт Моженков: при росте ставки ЦБ выживет бизнес, отказавшийся от окладов

Ставка Центробанка продолжит повышаться — аналитики ожидают, что по итогам заседания в октябре она достигнет 20%, что создаст новые риски для предпринимателей. Больше всего это коснется малого и среднего бизнеса. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области результативного менеджмента Владимир Моженков.

Компании малого и среднего сегмента традиционно более зависимы от кредитов для поддержания ликвидности и финансирования развитие и масштабирование бизнеса. При повышении ставки стоимость займов резко возрастает, что делает кредиты менее доступными, особенно для тех предприятий, которые уже работают с небольшой маржой. Выжить в такой среде, по оценкам эксперта, смогут те компании, которые перейдут от фиксированных окладов к премиальной мотивации — гибкие системы вознаграждения станут ключом к сохранению прибыльности бизнеса.

«Но одного изменения системы оплаты труда недостаточно. Чтобы успешно пережить кризис, компаниям нужно сделать акцент на операционной эффективности. Важно научиться контролировать каждый рубль и понимать, как каждый сотрудник, каждый клиент, каждый квадратный метр производственных и офисных помещений влияют на итоговую прибыль», — сказал Моженков.

Только те компании, которые научатся точно измерять эффективность всех своих ресурсов, смогут удержаться на плаву и даже обойти конкурентов.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в нынешних условиях каждая компания должна выбрать одну из трех стратегий: выживание, удержание позиций или рост. Лучший способ сделать это — проведение стратегических сессий, где определяется курс на ближайшие три и более лет. Здесь важны не только финансовые цели, но и развитие команды, улучшение бизнес-процессов и масштабирование.

Еще один ключевой момент — цифровизация управления. Чтобы оперативно реагировать на изменения и принимать правильные решения, у каждого сотрудника и руководителя должны быть четкие, измеримые показатели эффективности — KPI. Управление становится возможным только там, где есть точные данные. Без них бизнес будет терять ресурсы.

Эксперт также отмечает, что планирование в условиях кризиса должно включать несколько сценариев: рабочий, оптимистичный и антикризисный.

«В ближайшие 6-12 месяцев бизнес продолжит сталкиваться с последствиями повышения ставки. Мы можем ожидать дальнейшего снижения инвестиционной активности и сокращения потребительского спроса. Это приведет к ужесточению конкуренции и росту числа банкротств среди тех компаний, которые не смогут быстро адаптироваться к новым условиям. Однако, те, кто сосредоточится на операционной эффективности, управлении рисками и планировании, смогут не только удержаться на плаву, но и занять новые ниши на рынке, которые будут освобождаться», — подчеркнул Моженков.

Спокойно чувствовать себя даже при нынешних высоких ставках могут те компании, которые имеют ROCE (рентабельность рабочего капитала) более 30%. Они могут брать кредиты, масштабироваться, развиваться и опережать конкурентов.