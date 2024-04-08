Эксперт: Москва стимулирует рост промпроизводства светотехники, сканеров и терминалов

В 2023 году Россия продолжала оставаться импортером светотехники: более 60% продаж ламп приходились на поставки из-за рубежа. Однако в последнее время наблюдается рост внутреннего производства данного оборудования, сказал член московского регионального отделения «Деловой России», заместитель председателя комитета по устойчивому развитию (ESG-политике) Алексей Хижняк.

«Главными причинами увеличения производства можно назвать государственную политику, нацеленную на продвижение энергосберегающих технологий и энергоэффективности, а также рост внутреннего потребления и стабильный спрос на светодиодную продукцию отечественного производства. Также важным фактором развития рынка является появление целевых программ реорганизации наружного уличного освещения как в мегаполисах, так и в регионах», — уточнил эксперт.

Так, например, московская компания установила больше 8,5 тыс. своих светильников и мощные стадионные прожекторы во Дворце тенниса в Лужниках. Еще один разработчик оснастил восемь вокзалов Москвы интерактивными терминалами с навигацией. Кроме того, такие устройства теперь есть на шести вокзалах в Санкт-Петербурге, Уфе, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре и Самарской области. Компания, производящая сканеры, поставила свои приборы в Музей современного искусства «Гараж». Машины помогают оцифровывать разноформатные, ветхие или поврежденные документы, книги и папки.

Сегодня промышленникам столицы доступно свыше 20 мер поддержки. Среди них — субсидии и целевые займы, льготная ставка аренды при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов. Для расширения рынков сбыта действует экспортный центр «Моспром», говорится в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Также отмечается, что оснащение музеев, вокзалов, иных публичных пространств отечественными продуктами, светильниками, сканерами и терминалами не только помогает заменить иностранные продукты, но и создаёт прочную основу для популяризации продукта как на отечественном рынке, так и потенциально на рынках дружественных государств.