Эксперт Морозов: бум продаж томатной продукции наблюдается в России

Две трети российского производства томатов приходятся на долю Астраханской области, напоминает эксперт. Согласно исследованию рынка томатной продукции в России от BusinesStat за 2024 год, за период с 2019 по 2023 годы производство увеличилось на 15,4%, достигнув отметки в 227 тысяч тонн с 197 тысяч тонн.

«Рост выпуска продукции на основе томатов со стороны компаний пищевой промышленности, расширение популярности домашней кулинарии и здорового питания привели к увеличению спроса на томатный концентрат», — отметил Морозов.

По его словам, ключевым продуктом, способствующим столь значительному приросту, является импортозамещающий продукт — протертая мякоть томатов пассата, популярность которого на российском рынке растет с каждым кварталом. Прогнозируемый объем производства пассаты на 2024 год составляет около 5 миллионов штук, говорит эксперт.

«Основой для достижения таких результатов является качественное сырье и высокие стандарты к производству продукции. Собственные поля в Астрахани обеспечивают спелые и сладкие томаты, которые затем проходят обработку с применением традиционных технологий, что позволяет сохранить их натуральный вкус и питательные свойства», — рассказал Морозов.