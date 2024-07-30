Эксперт Морозов: бум продаж томатной продукции наблюдается в России
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Импортозамещение томатной продукции в России демонстрируют динамичные результаты роста. Главным продуктом, способствующим столь значительному приросту, является импортозамещенная протертая мякоть томатов пассата, сообщил РИАМО руководитель томатного направления ООО «Вкусный продукт», ТМ «Пиканта» Игорь Морозов.
Две трети российского производства томатов приходятся на долю Астраханской области, напоминает эксперт. Согласно исследованию рынка томатной продукции в России от BusinesStat за 2024 год, за период с 2019 по 2023 годы производство увеличилось на 15,4%, достигнув отметки в 227 тысяч тонн с 197 тысяч тонн.
«Рост выпуска продукции на основе томатов со стороны компаний пищевой промышленности, расширение популярности домашней кулинарии и здорового питания привели к увеличению спроса на томатный концентрат», — отметил Морозов.
По его словам, ключевым продуктом, способствующим столь значительному приросту, является импортозамещающий продукт — протертая мякоть томатов пассата, популярность которого на российском рынке растет с каждым кварталом. Прогнозируемый объем производства пассаты на 2024 год составляет около 5 миллионов штук, говорит эксперт.
«Основой для достижения таких результатов является качественное сырье и высокие стандарты к производству продукции. Собственные поля в Астрахани обеспечивают спелые и сладкие томаты, которые затем проходят обработку с применением традиционных технологий, что позволяет сохранить их натуральный вкус и питательные свойства», — рассказал Морозов.