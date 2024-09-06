Эксперт Мильчакова: доллар не должен стоить дороже 95 рублей до конца 2024 года

Рубль может ослабнуть до конца 2024 года, но его стоимость не должна упасть ниже 93-95 рублей, заявила РИАМО ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Ослабление рубля до конца 2024 года мы допускаем, так как геополитическая обстановка нестабильна, не исключены „черные лебеди“ в виде новых ограничений или иные негативные события», — сказала она.

Однако, по ее оценке, к концу 2024 года доллар не должен стоить дороже чем 93-95 руб., так как макроэкономические показатели у России в этом году, несмотря на все внешние вызовы, ожидаются сильными, а денежно-кредитная политика ЦБ РФ с очень высокой вероятностью до конца года смягчаться не будет.

Все эти факторы говорят в пользу укрепления рубля в гораздо большей степени, чем в пользу его существенного падения от текущих уровней, считает аналитик.