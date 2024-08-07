Эксперт Меренков: индексация утильсбора на автомобили защитит рынок РФ

Постепенная индексация утильсбора на машины должна подтолкнуть зарубежных производителей к ускоренной локализации производства в России. В этом случае утильсбор компенсирует государство, если, конечно, будут соблюдены основные требования, сообщил РИАМО доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков.

Ранее отечественные автодилеры попросили власти РФ объяснить, кому и в каком объеме идут средства компенсации утильсбора. Обсуждаемый рост данного параметра, по мнению компаний, может привести к тому, что в 2030 году только 5-7% жителей страны смогут купить себе машину.

По его словам, нужно понимать, что государство четко регулирует авторынок исходя из своих глобальных задач. В 2021–2022 годах была задача рынок насытить, поэтому возникали различные меры поддержки. На сегодняшний день нужно развивать производство на территории страны, что повлечет за собой снижение стоимости и создание рабочих мест — к этой цели Минпромторг и движется.

«В этом смысле утильсбор — мера защиты рынка, что на самом деле происходит в различных отраслях во всех странах мира», — считает Меренков.

Он подчеркнул. Что в этой работе важно не наступить на собственные грабли.

«Локализация локализации рознь. Важно иметь инженерный потенциал и производство компонентов. тогда можно говорить и о сборке отечественных автомобилей и не будет возникать ситуация, когда у „Волги“ китайский руль. Кстати, по этому же пути идет белорусский автопром с маркой „Белджи“. Наши соседи ставят аналогичные задачи и опережают нас в этой работе. Опыт коллег из союзного государства нам пример», — заключил эксперт.