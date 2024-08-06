Автодилеры попросили власти РФ разъяснить назначение утильсбора

Российские автодилеры попросили власти страны объяснить, кому и в каком объеме идут средства компенсации утильсбора. Обсуждаемое повышение этого параметра, по мнению компаний, может привести к тому, что в 2030 году только 5-7% россиян смогут купить себе автомобиль, сообщает РБК .

Пояснений по данном вопросу у Минпромторга и Минфина попросила ассоциация «Российские автодилеры», которая представляет в стране интересы свыше 1,6 тыс. дилерских центров.

Так, в РФ планируется установить пошаговую индексацию утильсбора на машины, автобусы и отдельную спецтехнику каждый год с 2024 до 2030 года. Он может быть планово проиндексирован на 70–85% в первый год, а также на 10–20% каждый последующий год. Возможно, это произойдет с 1 октября текущего года.

Минпромторг ранее заявил, что за счет повышения утильсбора в России планируется реализовать комплекс мер государственной поддержки. При этом индексация параметра не будет влиять на стоимость российских авто.

Ассоциация попросила дать разъяснения, как, в каких объемах и кому из автопроизводителей будет оказана поддержка в виде компенсации утильсбора. Кроме того, они просят пояснить условия, порядок и размеры получения компенсации для тех компаний, которые планируют начать выпуск техники в стране.

«Мы пытаемся разобраться, куда направляется утильсбор, который как таковой сбором на утилизацию не является, так как его размер превышает стоимость производства и никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию», — сказал представитель РоАД.

За 2,5 года легковые машины в РФ подорожали вдвое, по прогнозам ассоциации, из-за повышения утильсбора вырастут в цене к 2030 году еще в два раза, считает исполнительный директор РоАД Игорь Чикин.

В Минпромторге снова ответили, что предполагаемая индексация данного параметра не будет влиять на стоимость российских автомобилей.

«Я думаю, что цены все равно будут расти на все автомобили, потому что повышение утильсбора касается всех. Вопрос в том, кому и как он компенсируется», — сказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.