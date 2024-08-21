Эксперт Ляндау: дефицита одежды и обуви в РФ не будет

В России наблюдаются сложности с обеспечением больших объемов производства некоторых товаров должного качества и в рамках себестоимости, которая обеспечила бы нормальную рентабельность предприятий, однако говорить о дефиците одежды и обуви нельзя, сообщил РИАМО доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау.

Он напомнил, что большая проблема с одеждой в среднем ценовом сегменте возникала, когда уходил с рынка Inditex (это бренды Zara, Massimo Dutti, Uterque и т. д.), но рынок постепенно адаптировался — стали появляться и активно развиваться российские бренды одежды и обуви.

Действительно, многие бренды производят одежду и обувь в Китае или Киргизии из-за низкой себестоимости, и в этом состоит основная проблема. В России пока наблюдаются сложности с обеспечением больших объемов производства данного товара должного качества и с себестоимостью, которая способна обеспечить нормальную рентабельность с учетом рыночного ценообразования. Поэтому закупать в Китае выгоднее, констатировал эксперт.

«Проблема с транзакциями решится и глобального дефицита не будет. Могут быть небольшие сложности с поставками, но не так, что нельзя будет купить одежду или обувь. Тем более, что все равно наблюдается тренд на организацию производства в России, так как сейчас уже наглядно видны все риски, когда производственные мощности находятся в другой стране», — отметил Ляндау.

Ранее эксперты Альфа-Банка предупредили о возможном дефиците одежды и обуви из-за проблем с расчетами российских заказчиков, которые не могут оплатить и ввезти товары в РФ.