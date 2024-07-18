Эксперт Кузнецов: карты UnionPay еще 3 банков РФ продолжают работать за рубежом

С 19 июля китайский банк ICBC (основной расчетный банк системы UnionPay) прекращает проведение операций по картам Россельхозбанка. При этом остается еще три российских кредитных организации, карты UnionPay которых работают за границей, сообщил РИАМО доцент кафедры финансы и кредит ГУУ, д. э.н Николай Кузнецов.

Россельхозбанк долго оставался одним из немногих отечественных банков, чьи карты китайской платежной системы UnionPay продолжали работать за рубежом. В ситуации обострения «вторичных санкций» кредитная организация КНР приняла решение, направленное на защиту своих интересов, пояснил эксперт.

По его словам, пока еще не все потеряно. Как минимум продолжают работать карты UnionPay Газпромбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка и Примсоцбанка. Как показывают опросы, число пользователей карт UnionPay среди российских туристов было не так уж и велико.

«Среди всех способов платежа уверенным лидером сегодня является „дедовский способ“ оплаты наличными», — говорит Кузнецов.