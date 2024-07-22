Эксперт Кузнецов: ипотека от МФО может обернуться чередой банкротств

Решение разрешить выдавать ипотеку микрофинансовым организациям (МФО) можно назвать логичным, но его целесообразность и своевременность вызывает вопросы, заявил РИАМО доцент кафедры финансы и кредит ГУУ, д. э. н. Николай Кузнецов.

Сегодня многие МФО, выдавая кредиты гражданам, и так уже требуют от них предоставления какого-либо залога, в том числе и в виде имеющейся у них недвижимости. С этой точки зрения разрешить МФО выдавать ипотеку выглядит как вполне логичный и закономерный шаг к расширению их функционала, считает эксперт.

«Причем это даже не шаг, а так „маленький шажочек“, ибо в законопроекте речь идет не о всех МФО вообще, а только о тех из них, которые на 100% принадлежат государству (в лице региональных властей)», — подчеркивает Кузнецов.

При этом, по его мнению, целесообразность и своевременность такой инициативы вызывает вопросы, заставляя обратить внимание на два момента.

Во-первых, не секрет, что сегодня в МФО обращаются те граждане, кому отказали все классические банки. Так что ипотека от МФО может обернуться чередой банкротств, считает эксперт.

«Давая новые полномочия государство также должно озаботиться надлежащим надзором и контролем в этой сфере», — подчеркивает Кузнецов.

Во-вторых, государство всеми силами сегодня пытается остудить рынок ипотеки, в частности, сокращая и отменяя ипотечные льготные программы, а здесь же, напротив, предлагается мера, способствующая привлечению на ипотечный рынок новых потребителей, отметил он.

Ранее стало известно об инициативе сенаторов, которые внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий для МФО право выдавать физлицам ипотечные займы.