Эксперт Кулаков объяснил, почему государство ужесточило льготную ипотеку

«Сегодня ипотечный кредит со ставкой 6% провоцирует приобретение квартир с инвестиционными целями для дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду. Особенно это касается регионов, привлекательных для миграции», — объяснил Кулаков.

В числе таких регионов — Московская область. Она входит в тройку лидеров по объему семейной ипотеки. В прошлом году в Подмосковье оформили более 28 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 175 млрд рублей.

«С учетом того, что средняя зарплата в области составляет 78 тыс. рублей, семьи могут позволить себе приобретать квартиры на льготных условиях в качестве источника пассивного дохода. Это противоречит социальной задаче, которую решает государство — обеспечение собственным жильем молодых семей с ребенком», — заключил эксперт.

После 1 июля 2024 года ставку по семейной ипотеке для семей с детьми от 6 лет могут повысить до 12%. Это один из предложенных вариантов для продления программы. Он позволит отсечь заемщиков, которые покупают недвижимость в качестве инвестиций. Также этот вариант снизит количество субсидируемой ипотеки на первичном рынке.