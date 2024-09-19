Эксперт Кривошеев: вложения в фиатные активы выгодны только от 3 лет и дольше

Наряду с консервативными методами инвестирования наподобие банковских вкладов актуальность сохраняют и вложения в ценные бумаги, фиатные активы (земля, недвижимость, оборудование, авто и т. д.) и цифровую валюту, сообщил РИАМО управляющий партнер компании «+7 Продакшнз» Александр Кривошеев.

«При надлежащих компетенциях рекомендую дополнить свои активности классическими методами инвестирования в ценные бумаги. А при большом объеме наличных средств — вложить 25% из них в нефиатный актив, ИЖС. С учетом текущей ситуации это будет выгодно, но только с горизонтом от 3 лет и далее», — сказал эксперт.

По его мнению, не стоит также забывать о цифровых валютах и активах. Крипторынок еще не оправился от августовского падания и находится на привлекательных позициях для покупки.

Кривошеев уточнил, что это может быть интересно для тех, кто рассматривает данный сегмент в качестве долгосрочного инструмента, а также для тех, кто осуществляет расчеты в криптовалютах.