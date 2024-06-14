Эксперт: криптобиржам приходится выбирать между западным и российским рынком

Криптовалюты способны стать работающей альтернативой для международных расчетов, но перейти на расчеты в стейблкоинах крупным российским компаниям-экспортерам может быть проблематично, заявил РИАМО CEO TEHNOBIT Александр Пересичан.

По его словам, стейблкоины USDT давно используются для этих целей, но пока ими пользовались в основном мелкие компании, которые не обладают административным ресурсом для решения проблем с проведением платежей за рубеж. Однако перейти на расчеты в стейблкоинах крупным компаниям-экспортерам может быть проблематично, поскольку в их случае речь идет о крупных объемах, которые исчисляются миллиардами долларов. Такие переводы не получится выполнять незаметно, ведь в блокчейне все операции прозрачны, их путь легко отследить.

«Если пытаться выполнить такие переводы в USDT, то можно столкнуться с блокировками со стороны компании-эмитента Tether, который уже внес в черные списки сотни адресов», — подчеркивает эксперт.

В последние годы американские надзорные органы усилили контроль за криптоиндустрией и, в частности, за тем, как криптокомпании выполняют введенные США санкции. Обвинения в помощи в обходе санкций стали чаще звучать в судебных исках, которые американский регулятор выдвигает против криптокомпаний.

«Компаниям, биржам и другим криптоплощадкам по сути приходится выбирать, с каким рынком им работать. Если продолжать работать с российским рынком, то можно столкнуться с проблемами с американскими регуляторами. Если же западный рынок является приоритетным для компании, то с высокой долей вероятности компании придется свернуть основные операции на российском рынке», — отмечает Пересичан.

Каким может стать экспериментальный режим, разрешающий криптовалюты в ВЭД, ЦБ не раскрывает, поэтому можно только догадываться о деталях, говорит эксперт.

«Но можно предположить, что в процессе международных платежей с помощью криптовалюты будут задействованы майнеры, работающие в России, а сами платежи будут выполняться не в стейблкоинах USDT, а, например, в биткоинах, добытых на российских майнинговых фермах. Сеть биткоина на сегодняшний день наименее подвержена какой-либо цензуре. Также можно ожидать ужесточения контроля за криптокомпаниями, особенно биржами и OTC-площадками, со стороны американских надзорных органов, которые постараются и этот инструмент подчинить своему контролю», — резюмирует Пересичан.