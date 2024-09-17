Криптовалюта является удобным инструментом для обхода санкций, при желании и при условии соблюдения цифровой гигиены можно сохранять анонимность в таких расчетах. Однако следует учитывать ряд нюансов, сообщил РИАМО SEO TEHNOBIT Александр Пересичан.

Применительно к ситуации с платежами в Китай крипта решает множество проблем, заявил эксперт. Во-первых, снижается риск попадания под вторичные санкции.

«В таких условиях проще вести бизнес. Шаг может стать решением проблем с партнерами, которые боялись вести бизнес с Россией в публичном поле, что подразумевают сделки в границах традиционной финансовой системы», — отметил Пересичан.

Во-вторых, крипта убирает многие операционные издержки.

«Когда твой бизнес не зависит от банкиров, правила его ведения становятся гибче. Это экономия не только денег, но и времени. Расчеты в крипте можно проводить практически мгновенно и не бояться, что деньги где-то зависнут из-за проблем с банками-корреспондентами или по другим причинам», — заявил Пересичан.

Однако эксперт предупредил, что, несмотря на эти преимущества, есть нюансы. Поскольку речь идет о бизнесе, сделки подразумевают крупные переводы, а такие операции проще отследить. Если одна из сторон будет уличена, есть риск заморозки средств. И такие прецеденты уже имеются.

«Эмитенты стейблкоинов, в которых чаще всего ведутся расчеты, стараются не ссориться с регуляторами. Поэтому в случае обнаружения канала расчетов, при помощи которого Россия обходит санкции, есть риск лишиться крупной суммы денег», — пояснил Пересичан.

Есть и еще одна проблема. Можно предположить, что далеко не все импортеры понимают, как работает крипта и какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы оставаться в тени. Поэтому один неосторожный участник рынка может подставить своих коллег, так как блокчейн остается открытым реестром, и по нему легко проследить все операции, заключил эксперт.