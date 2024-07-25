Эксперт Колунов: не стоит ожидать, что стоимость новостроек упадет на 40%

Цены на недвижимость продолжат расти, замедлится только темп их роста. Не следует ожидать резкого падения стоимости новостроек, сообщил РИАМО заместитель гендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

«Если говорить о ценах на недвижимость, то они перестанут расти такими быстрыми темпами, как это было до недавнего времени. Ожидать, что стоимость новостроек упадет на 40%, как говорят некоторые эксперты, не стоит», — сказал Колунов.

Он пояснил, что у застройщиков есть финансовые модели и ожидания по выручке, поэтому они не могут себе позволить уронить в одночасье цены.

По словам эксперта, несмотря на негативные факторы, рынок недвижимости не замер: старые проекты продаются, а новые стартуют.

Как уточнил специалист, конечно, застройщики корректируют свои бизнес-модели и стараются быстрее реализовать одни проекты и запустить другие, поэтому можно с уверенностью говорить, что рынок будет расти и развиваться.