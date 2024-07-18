Эксперт Кокорева спрогнозировала падение цен на золото до $2250 к концу года

Несмотря на всплески волатильности и ожидаемое снижение ставки ФРС США, стоит ожидать снижения цен на золото до $2250 за тройскую унцию до конца 2024 года, сообщила РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.

Ранее эксперт Максим Худалов заявил, что цена золота может достигнуть рекордных $2600-2700 за тройскую унцию, если ФРС США снизит в сентябре ключевую ставку.

«Ставки ФРС США — это один из факторов, который влияет на динамику цен на золото. Доходность металла трудно прогнозируема, а доходность гособлигаций США известна и находится на максимумах, при этом риски по ним низкие, выбор инвестора очевиден. Со снижением ставок все становится не так очевидно и привлекательно, инвесторы постепенно начинают разворачиваться в сторону более доходных активов», — отметила Кокорева.

По ее словам, на динамику цен на золото также влияет спрос со стороны мировых центробанков. Также большое влияние оказывает спрос со стороны Индии и Китая.

«Кроме того, золото — это хеджирующий актив, который становится интересным в моменты геополитической нестабильности», — добавила эксперт.