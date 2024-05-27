Эксперт: китайский юань остается под давлением экономических реалий в КНР

В числе позитивных для юаня новостей — повышение прогноза роста ВВП Китая в текущем году до 5,2% с 4,9%, которые ожидались ранее. Однако китайская валюта все еще под давлением текущих экономических реалий в КНР, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Оптимизма аналитикам для увеличения прогнозного значения роста ВВП Китая добавила статистика по росту добавленной стоимости в промышленном секторе, растущие перспективы внедрения инноваций в целый ряд отраслей, которые являются локомотивами экономического роста в КНР, а также — успешная трансформация экспортных цепочек в стране, отмечает эксперт.

При этом в конце минувшей рабочей недели юань немного ослабил свои позиции на Московской бирже. Китайская валюта — все еще под давлением от текущих экономических реалий в КНР, которые требуют пересмотра устоявшихся ориентиров и обновления курса, говорит Тимошенко.

«Тем временем факторов для заметной волатильности курса юаня на предстоящей неделе не отмечается. Поддержку ему оказывает и оптимистичные показатели апрельской деловой активности в производственном секторе, и рекордный рост показателя торговли с другими странами», — констатирует эксперт.

Торговый диапазон юаня на текущей неделе составит 12.20–12.40 рублей, прогнозирует он.