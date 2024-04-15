Эксперт Киселев: чрезмерный импорт душит российское виноделие

Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов РФ (АВВР) Дмитрий Киселев считает, что в стране наблюдается чрезмерный импорт, который душит отечественное виноделие. Об этом сообщает РИА Новости .

«Мы здесь выступаем именно как своего рода профсоюз и будем защищать интересы российских виноградарей, виноделов», — сказал Киселев на открытии весеннего этапа акции «Дни российских вин».

Он отметил, что для поддержки виноделия в России сделано многое, но этого все еще недостаточно. На сегодняшний день в стране наблюдается затоваренность данным продуктом, поэтому отечественные производители не всегда могут продавать желаемые объемы.

По словам главы правления АВВР, также есть следующий парадокс: запрос на вина из РФ у граждан есть, а в ресторанах такой продукции нет. При этом, по оценкам Роскачества, большинство жителей страны считает российские напитки лучше импортных.

Кроме того, Киселев выразил надежду, что кабмин поддержит предложение ассоциации о повышении пошлин на вино, которое ввозится из других стран.