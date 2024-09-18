Эксперт Калугин: в сентябре цены на свинину возобновили рост

Стоимость свинины в рознице продолжает расти с начала года, с января мясо подорожало в среднем на 4,8%. Темпы подорожания снизились к июню, однако на данный момент цены вновь стали расти, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

По данным сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр», на сегодняшний день килограмм свинины обойдется в среднем в 442,6 рубля. Карбонад будет стоить около 453,1 рубля, шейка — 611,9 рубля, лопатка — 332,6 рубля, грудинка — 359,2 рубля, рулька — 283,7 рубля, корейка — 432,5 рубля. Если рассматривать изменение цен по видам мяса, то сильнее всего подорожала шейка, на целых 13,1%, менее — грудинка, на 0,6%.

По мнению эксперта, цены на свинину растут из-за объективных причин: подорожания комплектующих, вакцин, кормовых добавок, логистики, которая несомненно играет большую роль в вопросе повышения цен.

«Основываясь на данных прошлых лет и беря во внимание текущую ситуацию, можно предположить, что в ближайшие месяцы цены на свинину продолжат расти, однако резкого увеличения стоимости ждать не следует. Продукция до конца года подорожает еще на 4-5%», — прогнозирует Калугин.