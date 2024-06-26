Эксперт Юшков: США не смягчат нефтяные санкции, но могут сделать исключения

Надеяться на смягчение действующих нефтяных санкций против России не стоит, но США могут сделать уточнения и исключения, заявил РИАМО эксперт Финансового университета при правительстве РФ и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Например, США ввели запрет на импорт российского обогащенного урана, но при этом уточнили, что если в стране возникнет его дефицит, то правительство сделает исключение из санкций и возобновит его покупку у РФ», — привел пример аналитик.

Он добавил, что США опасаются вводить санкции, которые могут привести к сильному сокращению экспорта российской нефти или ее уходу с мирового рынка.

«Это было бы для них болезненным ударом: при таком сценарии цена нефти на мировом рынке сильно вырастет, из-за чего пострадает сама Америка. Поэтому США ведут себя осторожно. Они вводят такие санкции, которые повышают издержки при продаже российской нефти, но не сокращают ее экспорт», — объяснил Юшков.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что США вводят более мягкие санкции против России из-за опасений роста цен на нефть.