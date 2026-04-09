Эксперт Якубович заявил о разрыве индексации пенсии и реальных цен

Социальные пенсии с 1 апреля 2026 года увеличили на 6,8%, однако рост цен на лекарства, услуги и продукты опережает официальную инфляцию. Об этом RuNews24.ru заявил эксперт Яков Якубович.

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии проиндексированы на 6,8%. Повышение затронуло более 3,5 млн человек, средний размер выплаты достиг 16 569 рублей. Получатели — инвалиды, граждане без достаточного стажа, потерявшие кормильца, а также мужчины с 70 и женщины с 65 лет.

«Сама по себе индексация — безусловно позитивный шаг, демонстрирующий внимание государства к наиболее уязвимым категориям населения. Однако ключевой вопрос заключается в том, компенсирует ли этот рост реальное повышение цен на товары и услуги первой необходимости», — пояснил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По данным Росстата, годовая инфляция в марте составила около 6%. При этом бензин подорожал на 12%, услуги — на 14%, лекарства — до 20%. Аналитики ожидают рост цен на продукты на 10–15%.

Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году увеличен до 16 288 рублей. Средняя социальная пенсия лишь немного превышает эту планку.

«Главный системный вызов заключается в том, что точечная индексация сама по себе не решает структурных проблем», — подчеркнул Якубович.

По его мнению, необходима комплексная перестройка системы поддержки. Среди обсуждаемых идей — безусловный базовый доход как дополнение к действующим мерам.

