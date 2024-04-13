Эксперт Худалов: запрет ввоза металлов из РФ в США не повлияет на производителей

Главный стратег инвесткомпании «Вектор Икс» Максим Худалов считает, что введение запрета на импорт в США алюминия, меди и никеля из России окажет небольшое влияние на отечественных производителей. Об этом сообщает «Прайм» .

Инициатива приведет к ограничению использования отечественных металлов на мировых биржах. К рестрикциям также присоединилась Британия.

«Спад объемов производства продукции будет минимальным и связан с тем, что бизнес окончательно перестроит свои поставки», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, с середины 2022 года медь перешла в торгах с лондонской биржи на шанхайскую. А по никелю и алюминию нужен будет период адаптации. При этом качественный никель, применяющийся для сплавов и на производство нержавеющего проката, является дефицитом. Поэтому многие зарубежные компании вынуждены работать с «Норникелем».

Как пояснил Худалов, покупать данный товар можно свободно через трейдеров, а котировки будут просто использоваться не на лондонской бирже, а на шанхайской.