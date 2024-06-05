Эксперт Головнев: налоговые изменения планируют применить не ко всему доходу

Повышенные ставки планируется применять не ко всему доходу, а лишь к сумме его превышения, сообщил РИАМО уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

«Большинству граждан вовсе не следует беспокоиться об изменениях в налоговом законодательстве Российской Федерации. И дело не только в том, что доля граждан, чей годовой доход превышает 2,4 млн рублей в год составляет около 3%. Прежде всего, повышенные ставки планируется применять не ко всему доходу, а лишь к сумме его превышения», — сказал Головнев.

Он добавил, что схожая система налогообложения существует во множестве стран с сильной и стабильной экономикой. Министерством финансов России выбрана 5-ступенчатая прогрессивная шкала налогообложения, где каждой ступени соответствует своя фиксированная налоговая ставка: минимум — 13%, максимум — 22%.

«Нечто похожее есть в Китае, где минимальный размер 3%, максимальный размер — 45%. В ряде западных стран минимальная — 20%, максимальная — 45%. Разумеется, в разных странах есть свои особенности», — отметил эксперт.

Головнев рассказал, что одним из минусов введения прогрессивной системы налогообложения для предпринимателей, по мнению экспертов, является возможное отсутствие мотивации к увеличению и развитию бизнеса.

«Законопроект расширяет возможности применения упрощенной системы налогообложения (УСН), например, увеличение средней численности сотрудников для применения УСН со 100 до 130, предлагает повысить порог доходов до 450 млн рублей», — уточнил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Он заключил, что предпринимателям, плательщикам НДС, при доходах более 60 млн руб. законопроект предлагает альтернативу: общий режим с обычными ставками НДС или вариант без права на вычеты и ставкой 5%, при доходе от 60 до 250 млн руб. и 7% при доходах от 250 до 450 млн. руб.

Государство планирует построить справедливую налоговую систему в России уже в 2025 году. В скором времени соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме. Этот шаг давно обсуждался среди экспертов. При этом прогрессивное налогообложение будет касаться только граждан с высокими доходами.