Санкции давят: названа главная причина применения ЦБ РФ жесткой ДКП

Российское правительство и ЦБ РФ вынуждены сохранять значительную жесткость денежно-кредитной и бюджетной политики из-за усиливающегося санкционного давления, сообщил РИАМО доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Оценивая текущую динамику экономического развития РФ, можно предположить, что по итогам 2025 года рост ВВП составит 0,9-1,1%. Очевидной причиной замедления темпов роста экономики являются ужесточающиеся условия санкционного противостояния, что приводит к снижению эффективности экспортоориентированных отраслей экономики, прежде всего ТЭК, металлургии, сельского хозяйства, заявил экономист.

С другой стороны, риск вторичных санкций и пошлин создает условия для резкого роста стоимости импорта, что приводит к разгону инфляции на внутреннем рынке ввиду отсутствия значимого объема собственного производства многих видов товаров.

Третьей очевидной причиной являются достаточно низкие темпы развития внутренних рынков и сфер потребления, на которые могла бы быть направлена продукция ТЭК, металлургии, обрабатывающих отраслей, что также приводит к внутреннему дефициту этих товаров и, как следствие, росту их стоимости для конечного потребителя, отметил Хачатурян.

В этой связи правительство и ЦБ вынуждены сохранять значительную жесткость денежно-кредитной и бюджетной политики, которые выражаются в крайне осторожном снижении ключевой ставки при одновременном сокращении объемов государственных расходов. В целом все эти условия приводят к охлаждению экономической активности и замедлению темпов ВВП, констатировал эксперт.

«Наблюдавшийся в 2024 году рост экономики в 4,1%, который был обусловлен прежде всего ростом объемов промышленного производства, в основном за счет ВПК, в целом нельзя назвать «перегревом», но при сохраняющихся внешнеэкономических условиях поддерживать такие темпы роста достаточно сложно. Поэтому сейчас мы наблюдаем некоторое замедление или «плавную посадку» экономики до более адекватных текущему уровню развития производительных сил и внутреннего рынка», — пояснил Хачатурян.

