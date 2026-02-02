сегодня в 20:01

Эксперт Фролов: в России цена бензина не связана с ценой нефти

Ценообразование на бензин в России не связано напрямую с колебаниями нефтяных котировок. Такое заявление сделал заместитель гендиректора института национальной энергетики России Александр Фролов.

«У нас от цены нефти цена бензина не зависит», — подчеркнул эксперт в разговоре со Sputnik.

Эксперт рассказал о факторах, влияющих на рост стоимости топлива на автозаправочных станциях страны. Он объяснил это особенностью российского рынка нефтепродуктов.

Фролов указал на существующий дисбаланс в системе ценообразования. Оптовые поставки нефтепродуктов в стране осуществляются по свободным рыночным расценкам, тогда как розничные цены подвергаются государственному регулированию.

Именно этот разрыв между оптовыми и розничными ценами приводит к периодическим финансовым потерям коммерческих АЗС, что в конечном итоге провоцирует повышение цен для автомобилистов, резюмировал представитель института.

