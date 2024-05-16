Эксперт Федоров: Raiffeisen Bank International заставят уйти из России

Западные регуляторы не могут напрямую запретить вести бизнес в России RaiffeisenBank International (RBI), однако могут предпринять меры, которые поставят под угрозу само существование организации, сообщил РИАМО советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров.

«Я думаю, катализатором нового витка давления на Raiffeisen Bank International (RBI) стала очень резонансная публикация, вышедшая несколько дней назад в Financial Times. Уже в заголовке Raiffeisen называется „мошенническим посредником“, далее весь контекст статьи выстраивается вокруг этого тезиса и того момента, что выход банка из российского бизнеса осуществляется чересчур медленно», — говорит эксперт.

По его словам, вполне понятно желание головной компании как можно дольше оставаться на российском рынке. В условиях, когда конкуренты свернули бизнес, RBI стал практически монополистом. В той же публикации приводится прогноз, согласно которому вклад российского и белорусского подразделений в чистую прибыль в 2024 году суммарно составит 1,2 млрд евро, или 69% от всего чистого дохода компании.

«Нельзя сказать, что менеджмент не предпринимает шаги по сокращению различных операций для российских клиентов, пересмотру тарифной политики и так далее. Однако головная компания не уходит из страны окончательно, продолжая получать повышенный доход от российской части бизнеса, что естественно не устраивает американский и европейский регуляторы», — отмечает Федоров.

Напрямую запретить вести бизнес в России RBI они не могут, это не в их компетенции, однако вправе отрезать от долларовой и евровой систем в случае нарушения санкционного законодательства, подчеркивает он.

«Естественно такая угроза ставит под сомнение само существование компании, поэтому уход Raiffeisen Bank International из страны — это лишь вопрос времени. При этом наиболее вероятный сценарий — это продажа российской части бизнеса», — считает эксперт.