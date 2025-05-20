Эксперт Егор Диашов дал прогноз на летний курс рубля

В настоящее время крепкий курс рубля обеспечивают в том числе жесткая денежно-кредитная политика и высокая ключевая ставка в России. Однако ослабление рубля неизбежно. В разговоре с РИАМО председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор инвестиционной компании «ДИАЛОТ» Егор Диашом рассказал, что рубль может начать терять свои крепкие позиции уже во второй половине 2025 года, начиная с летнего сезона.

Почему рубль остается крепким в настоящее время

В настоящее время устойчивость рубля зависит от нескольких факторов. Дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке выступает одной из главных причин — экспортеры активно реализуют валютную выручку согласно президентскому указу, в то время как импортеры демонстрируют низкую заинтересованность в покупке валюты, предпочитая использовать зарубежные счета.

Санкционные ограничения также затрудняют приобретение товаров гражданами внутри страны. Жесткая денежно-кредитная политика с высоким уровнем ключевой ставки способствует снижению потребительского кредитования и делает рублевые активы, включая депозиты, более привлекательными для инвесторов. Дополнительную поддержку рублю оказывают позитивные ожидания относительно стабилизации геополитической ситуации и перспективы снижения ключевой ставки в летний период.

Снижение нефтяных котировок, зафиксированное в апреле, способно повлиять на валютный курс примерно через один-два месяца, то есть ближе к июлю. Это связано с тем, что доходы от экспорта поступают на рынок не сразу, а с определенной временной задержкой.

«Процесс ослабления рубля неизбежен, и, по нашим предположениям, он начнется во второй половине года. В июне прогнозируется колебание рубля в диапазоне 83-86 рублей за доллар, и к концу лета вероятно ослабление в районе 95 рублей за доллар. А к концу года может достигнуть трехзначного уровня», — пояснил эксперт.

От чего будет зависеть курс рубля

На сегодняшний день все еще сохраняются риски охлаждения мировой экономики и снижения цен на нефть на мировых рынках в будущем. Также сохраняются риски глобального экономического спада, представляют серьезную угрозу.

Снижение мировой экономической активности неизбежно приведет к сокращению спроса на российские экспортные товары, что негативно скажется на поступлении валютной выручки и, соответственно, на курсе рубля. Это особенно актуально для сырьевой экономики России, сильно зависимой от внешнего спроса.

«Геополитическая ситуация остается крайне нестабильной. Продолжающиеся санкции, а также риски новых геополитических конфликтов создают дополнительное давление на рубль. Непредсказуемость в этой сфере усиливает неопределенность для инвесторов и бизнеса, что может спровоцировать дальнейшее ослабление национальной валюты. В-третьих, внутренние экономические факторы также играют значительную роль. Уровень инфляции, темпы экономического роста, фискальная и денежно-кредитная политика Центробанка — все это оказывает влияние на курс рубля», — пояснил Диашов.

Как отразится потенциальное ослабление рубля на бизнесе

Влияние будет разниться в зависимости от сектора экономики. Замедление укрепления курса рубля или его ослабление может стать благоприятным фактором для российских компаний, работающих на экспорт и добывающих сырье. Это в первую очередь коснется нефтегазовой отрасли, металлургии, угольной промышленности и производителей удобрений. Курс ранее негативно влиял на их прибыль, так как экспортная выручка в рублях уменьшалась при конвертации в иностранную валюту. Потенциально ослабление приведет к росту доходов экспортеров в рублях, но любые колебания валютного курса несут в себе риски.

«Российским компаниям необходимо заранее подготовиться к возможной волатильности рубля», — посоветовал эксперт.