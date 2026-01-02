Эксперт: доллар может быть в диапазоне от 75 до свыше 100 рублей

Эксперт назвала три возможных сценария для курса рубля в 2026 году

Доцент Финансового университета Ольга Горбунова озвучила РИА Новости три вероятных сценария колебания курса рубля к доллару в текущем году.

По ее оценке, наиболее реалистичным является базовый вариант, предполагающий плавное ослабление национальной валюты до уровня 90–95 рублей за доллар. Такой прогноз связан с ожидаемым постепенным снижением ключевой ставки Центробанка, что оживит кредитование и инвестиции.

Помимо основного сценария, эксперт выделила два других. Оптимистичный вариант, предусматривающий снятие санкций и улучшение геополитической обстановки, может привести к укреплению рубля до 75–83 единиц за доллар благодаря притоку иностранного капитала.

В то же время негативное развитие событий, связанное с обострением международной напряженности, падением цен на нефть и ужесточением санкционного давления, способно обрусить курс за отметку в 100 рублей. Однако, по мнению Горбуновой, такой пессимистичный сценарий является маловероятным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.