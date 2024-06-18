Эксперт дал совет россиянам, делающим сбережения в валюте

Эксперт посоветовал хранить валюту на счетах в зарубежных банках

Тем, кто привык делать сбережения в валюте, лучше всего открыть зарубежный банковский счет или счет в международной страховой компании в дружественной юрисдикции для хранения денежных средств, заявил РИАМО основатель международной компании Leader Wealth Management Роман Курганов.

При этом эксперт напомнил, что комплаенс становится сложнее с каждым месяцем для российских клиентов, поэтому рекомендуется заполнять заявление с квалифицированным специалистом.

«Не следует хранить валюту в РФ, так как уже в данный момент многие брокерские компании и банки приостановили вывод долларов, евро, юаней и других валют», — подчеркнул Курганов.

Он рекомендовал хранить валюту в финансовом институте в дружественной юрисдикции с возможностью удаленного прямого контроля своего счета.