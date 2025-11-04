Эксперт Дагеля: РФ ждет дефицит кадров в строительной отрасли к 2030 году

К 2030 году строительная отрасль России может столкнуться с нехваткой рабочей силы, достигающей более 400 тысяч специалистов. Для решения этой проблемы, по мнению эксперта в области строительства Витольда Дагеля, потребуется увеличение эффективности работы на 22%, сообщает РИА Новости .

В сложившихся экономических условиях и на фоне напряженного рынка труда с рекордно низкой безработицей и острой нехваткой квалифицированных кадров перед российским бизнесом стоит сложная дилемма: как сохранить опытный персонал и одновременно снизить расходы, не жертвуя объемами производства.

По словам Дагеля, нехватка кадров наблюдается не только в строительстве, но и в других секторах экономики. Начиная с 2022 года, наблюдается отток специалистов, в том числе в оборонную промышленность, и восполнить освободившиеся позиции за счет иностранных рабочих затруднительно из-за ужесточения миграционной политики.

«К 2030 году дефицит кадров в строительной отрасли России составит более 400 тысяч специалистов, в связи с чем необходимо к этому времени повысить производительность труда в этом секторе экономики на 22%», — отметил эксперт.

Большинство компаний в настоящее время вынуждено одновременно сокращать расходы и удерживать сотрудников. В поисках компромисса организации все чаще предлагают сотрудникам неполный рабочий день или неоплачиваемый отпуск в качестве альтернативы увольнениям. Однако, по словам эксперта, эти меры носят временный характер и лишь откладывают решение проблемы.

