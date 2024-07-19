Эксперт Бунина: Россия стоит на пороге топливного кризиса

сегодня в 16:03

Из-за ряда факторов в настоящее время сложилась ситуация, которая напоминает топливный кризис лета 2023 года, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Уже 20 торговых сессий подряд все виды нефтепродуктов растут в цене. Такая ситуация сложилась из-за открытия экспорта. К тому же фьючерсная цена на нефть стремительно идет вверх.

Таким образом можно констатировать, что сейчас страна стоит на пороге топливного кризиса, который был весной-осенью прошлого года, говорит эксперт.

«Основные причины — это сокращение выпуска бензина и рост издержек вертикально интегрированных компаний (ВИНК) из-за ремонтов заводов и различных аварий», — отмечает Бунина.

В Москве стоимость нефтепродуктов уже превысила психологический максимум на заправках, где можно увидеть стоимость 61 рубль за АИ-95.

«Властям уже пора найти рычаги взаимодействия с НПЗ, чтобы обеспечить потребителя адекватным ценником внутри страны», — считает Бунина.

До конца июля цены будут в стоимостных пределах, которые наблюдаются сейчас, спрогнозировала эксперт.