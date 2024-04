Эксперт Беспалов: вторичные санкции не приведут к экономической блокаде России

Ранее стало известно, что еще четыре китайских банка — Industrialand Commercial Bank of China (ICBC), China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou — перестали принимать платежи в юанях из России. Также новые ограничения ввел и Bank of China — лишь небольшая доля операций еще проходит из РФ в эту кредитную организацию.

«Существует уже устоявшаяся сеть банков-партнеров. Есть филиальная сеть зарубежных банков в России и российских банков за рубежом, которые продолжают работать. Также есть взаимно открытые корреспондентские счета. Целый ряд стран продолжает работать с Россией. В первую очередь это страны СНГ. Но не только — Сербия, ОАЭ, список можно продолжать. Плюс есть небанковские инструменты. Например, активно начинают использоваться ЦФА», — отметил Беспалов.

Он напомнил, что 8 апреля Центробанк выступил за ускорение принятия законопроекта о международных расчетах в криптовалютах.

«На данный момент инструментария достаточно, и он только пополняется различными механизмами трансграничных платежей. Не говоря уже о том, что в перспективе не исключены варианты разработки единого платежного механизма, например, стран БРИКС. И это тоже активно обсуждается. Хотя это дело не одного года, но, тем не менее, о какой-либо экономической блокаде России говорить вообще совершенно бессмысленно. Ее нет и не будет. Каким бы образом США ни накладывали санкции», — убежден Беспалов.

Вместе с тем он подчеркнул, что любые пути обхода санкций увеличивают себестоимость платежей, что в итоге может повлиять, например, на конечную цену товаров или услуг.

«Но пока это на уровне нескольких процентов, глобально это не влияет негативно на экономику», — уверяет собеседник.